教育部など五部門はこのほど、「『人工知能（AI）＋教育』行動計画」を共同で発表し、AIを教員資格試験と認証の内容に組み入れました。この計画は、AI人材の育成と応用イノベーションを推進し、AI技術を活用して教員の能力向上を支援し、スマート時代の教育システムを体系的に構築することを目的としています。（提供/CGTN Japanese）