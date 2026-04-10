Photo: まついただゆき シェルジャケットといえば「フード付き」がスタンダード。だが、そのフードがレイヤリングの足かせになっていることもある。展示会で目に留まり、店頭で試着して即決した一着。それがmont-bell（モンベル）の「ウインドブラスト Vネックジャケット」（税込7,200円）。この潔いVネックが、春先の服装選びに潜む小さなストレスを見事に解消してくれた。 首元の「渋滞」