「ローソン」は、4月14日（火）から、韓国発のキャラクター“チェゴシム”とコラボレーションしたキャンペーンを、全国の店舗で開催する。【写真】チェゴシムたちに癒やされる〜！景品の「オリジナルお守りステッカー」■春らしいイラストにきゅん今回チェゴシムとコラボして開催されるのは、対象商品の購入で景品がもらえる企画や、オリジナルグッズの販売などが行われる期間限定のキャンペーン。4月14日（火）〜4月27日