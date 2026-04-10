ホンダは、スポーツタイプの小型のEV＝電気自動車を5月に発売すると発表しました。ホンダが発表したのは、小型EV「Super-ONE」です。ホンダの軽自動車のEVをベースに開発されました。スポーツタイプの乗用車で、状況に合わせてモーターの出力を引き上げたり、ギアを変える感覚を味わえたりすることができるということです。静かさが特徴のEVですが、音響機器メーカーと共同開発した車内スピーカーを搭載し、エンジン音や変速時の振