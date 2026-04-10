Ｎｅｔｆｌｉｘの恋愛リアリティーショー「ラヴ上等」に出演し、話題を集めたモデルでメーク講師のきぃぃりぷが１０日、都内で行われた、韓国コスメブランド「ｒｏｍ＆ｎｄ（ロムアンド）」のセレブリティパーティーに韓国モデルのジヨンと出席した。きぃぃりぷは、露出度高めなヒョウ柄のトップスに短丈のパンツ姿。耳元には大ぶりのイヤリング、首元には派手なネックレスが存在感を身に付け、ギャルらしさ全開ファッションで