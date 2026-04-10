女優・黒島結菜が９日に東京都内で行われたテレビ朝日ドラマ「未解決の女警視庁文書捜査官Ｓｅａｓｏｎ３」の会見に、茶髪オン眉の雰囲気を変えた姿で登場した。ＮＨＫの連続テレビ小説「ちむどんどん」で夫婦役を演じた宮沢氷魚と２４年に事実婚を突然発表。同年に第１子を出産した。会見では周囲の協力を得ながら子育てと両立しており、撮影現場に連れてくることもあると明かされた。