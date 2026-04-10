4月10日未明、新潟県十日町市川治で「住宅から炎が見える」と近くに住む人から通報がありました。 消防車両7台が出動し、火は約3時間で消し止められましたが、焼け跡から1人の遺体が見つかっています。 火事のあと、この家に1人で住む46歳の男性と連絡が取れておらず、警察が身元の特定を急いでいます。