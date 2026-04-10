広島の新井貴浩監督が１０日、ＤｅＮＡ戦（横浜）が雨天中止となったことを受けて、先発ローテを再々編する方針を示した。前日の９日・巨人戦（マツダ）に続いて２戦連続の水入り。早くも今季３度目の雨天中止となった。指揮官は先発ローテについて、「床田は日曜日。岡本は結構登板間隔が空くから、土日だけ中（ブルペン）に入れてみたいな感じかな。土曜日に投げたら、もうそこ（日曜日）は入れない」と説明した。この日の