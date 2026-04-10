１１日にＡＢＥＭＡで生放送される「ウルフアロンから３カウント取ったら１０００万円」の記者会見が１０日までに都内で行われ、東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストで新日本プロレスのウルフアロン（３０）に挑戦する多分野のスペシャリスト全７人が発表された。大相撲元大関把瑠都（４１）、元プロ野球選手の糸井嘉男氏（４４）、元ラグビー選手のノッコン寺田（４１）、ＲＩＺＩＮ戦士の矢地祐介（３５）、さらに３月に