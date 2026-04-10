AKB48の公式ブログが更新され、メンバー・鈴木くるみ（21）のグループ卒業を発表した。公式ブログでは「本日4月10日（金）『ここからだ』公演にて、AKB48メンバー鈴木くるみが卒業を発表いたしました。以下、本人からのコメントを掲載させていただきます」と発表。なお「卒業公演は5月15日（金）を予定しております」としている「私、鈴木くるみはAKB48を卒業します。約9年半の間、私のことを見つけて、応援してくださったフ