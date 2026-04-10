私たちの暮らしに直結する消費税減税についてです。レジの改修に1年程度かかるなどの課題がここにきて浮上しました。高市総理が目指す2026年度の実施は実現できるのでしょうか。握りたてのおにぎりに、彩り豊かなおかずの数々。ここは東京・品川区にある、お持ち帰りもイートインも可能な人気のおにぎり屋さん「おにぎり戸越屋 戸越銀座本店」。利用客は「土日とかすごく並んでいるので、今日、平日たまたま来られたので。今日は卵