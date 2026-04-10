俳優の高橋一生が１０日、都内で行われた映画「脛擦り（すねこすり）の森」（渡辺一貴監督）公開初日舞台あいさつに出席した。岡山に伝承される妖怪「すねこすり」をモチーフに描いた、美しくも残酷な愛の物語。主人公の老人で謎の男役を演じた高橋は、毎日朝２時起きで、４時間特殊メイクを行っていたという。共演の黒崎煌代は「老人姿の方が見ていたので、ホテルとかでたまにすれ違うと『若くなってる』と思った」と笑顔。