ＴＢＳの篠原梨菜アナウンサーの姿にフォロワーは驚がくした。１０日までに自身のインスタグラムを更新し「白すぎたね」と投稿。テレビ静岡の弦間彩華アナウンサーと一緒に旅行を楽しむ写真をアップした。そのうちの一枚が、真っ白なメイクを施して、民族衣装のようなものを着ている姿を披露。別人のようで、フォロワーは「え〜？梨菜さんですか？」「えっ？しのりなちゃん？」「カフェで声出てしまった。かわいい！！！！」