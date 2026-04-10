タレント・長州小力の所属事務所が１０日、長州の道路交通法違反容疑についてコメントを発表した。長州の所属事務所は「長州小力が道路交通法違反により、世間をお騒がせしていることについてお詫び申し上げます」と謝罪。今後の対応について「正式処分につきましては慎重に協議の上、後日あらためて公表させていただきます」とした。続けて「弊社といたしましては、本件を重く受け止め、所属タレントおよび全従業員に対する