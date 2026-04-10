新生活。環境が変わり、仕事のリズムも掴みきれない。今日も残業。帰宅は遅く、コンビニの灯りがやけに輝いて見える。正直、早くもクタクタだ……という頑張り屋さんも多いだろう。ミートゥー。身体もそうだが、脳みそが甘いものを求めているのがわかる。「糖分をくれ」と叫んでいるのだ。そんなときに発見したのが、ローソンの新企画「心ほどけるカスタードフェア」。4月7日から2週連続で“カスタード系”の限定スイーツが展開さ