【その他の画像・動画等を元記事で観る】sajou no hanaが2026年に放つ最初の新曲「シルベキコト」は、TVアニメ『姫騎士は蛮族の嫁』のEDテーマとして書き下ろされた、これまでの楽曲とは一線を画する挑戦を盛り込んだ一曲だ。ボーカルのsanaが自ら手掛けた歌詞には、作品の主人公である姫騎士・セラの“新しい世界”との出会いや恋心に重ねつつ、sana自身の今言葉にしたい想いや感情が込められている。楽曲制作の裏側から、アニメ