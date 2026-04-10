去年開校した「かごしま林業大学校」の2期生の入講式が10日姶良市で開かれました。 「かごしま林業大学校」は担い手が減る林業の知識と技術を1年間学ぶ場として去年4月に開校しました。10日の入講式には2期生となる18歳から60歳15人が参加しました。 （入講生代表 半田匡さん）「現場で人を支える技術を身に着け、将来は地域の林業を支える担い手となれるよう成長していきたい」 （福山高校を卒業）「資格をとって、地域に貢