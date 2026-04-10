鹿児島市の鹿児島女子高校で新入生と在校生の対面式が開かれ、新入生に高校オリジナルの手帳が贈られました。 203人が入学し全校生徒643人となった鹿児島女子高校では毎年、対面式を開いています。 これまでは先輩が後輩の胸元に「校章」をつけてあげていましたが、今年度から制服が新しくなり、襟元に学校名の刺繍が入ったことから、生徒手帳やスケジュール帳などを1冊にまとめた「鹿女子手帳」を贈りました。 そして