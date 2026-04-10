任期満了に伴う出水市長選挙は12日の投票に向け一騎打ちの戦いとなっています。立候補したのは、届け出順に、新人で元出水市議会議長の田上真由美さん（62）、現職で3期目を目指す椎木伸一さん（66）の2人で、いずれも無所属です。 少子高齢化で人口が5万人を切ろうとしている中、両候補は人口減少に歯止めをかけたいと政策を訴えています。 （田上真由美候補（62）無・新）「これからの出水をつくっていく若い世代につない