警察官になりすまし、高齢の女性からキャッシュカードを盗んだとして、23歳の男が逮捕されました。キャッシュカードを入れた封筒とすり替えたのは…。 【写真を見る】キャッシュカードとトランプすり替え…「生活費を楽して稼ごうと闇バイトに手を出した」受け子の男逮捕 逮捕されたのは、愛知県豊橋市の無職・柴田彪琉容疑者23歳です。 警察によりますと柴田容疑者は3月31日、刈谷市に住む76歳の女性の自宅