ディズニー公式ライセンスのキッズカメラが、写真・映像撮影用品などで有名な株式会社ケンコー・トキナーより3月19日より発売されました。この記事の完全版を見る【動画・画像付き】3種類のミッキーボイス、オリジナルフレーム、動画撮影やゲームもでき、思い出を子ども目線で撮れる楽しいカメラです!ディズニー公式ライセンスのキッズカメラ 第一弾ディズニー公式ライセンスによる初めてのキッズカメラ＜ミッキー＆ミニー＞が発売