ドル買いからユーロ買いに転じる、ウクライナ関連報道で＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドル買いからユーロ買いに転じている。東京市場からロンドン序盤にかけてはドル買いが優勢だった。NY原油先物が一時100ドル台乗せとなるなど、中東有事をめぐる不透明感がドル買い圧力となったほか、このあとの米CPIの大幅上昇を見込んだ動きも加わったようだ。しかし、「ウクライナ大統領府長官、ロシアとの和平合意に