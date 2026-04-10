本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 4/10（金） EUR/USD 1.1520（8.32億ドル） 1.1530（19.0億ドル） 1.1700（9.09億ドル） 1.1740（6.07億ドル） 1.1800（13.0億ドル） USD/JPY 158.00（19.0億ドル） 160.00（9.67億ドル） GBP/USD 1.3500（5.72億ドル） ユーロドルは1.1700に中規模のピンポイント設定あり ドル円は158.00に大規模、160.00に中規模の設定あり ポンドドルは1.3500と上