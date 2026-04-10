◇プロ野球 セ・リーグ 巨人-ヤクルト（10日、東京ドーム）巨人が8回に大勢投手が登板。1失点でとどめました。2点リードで8回のマウンドに上がった大勢投手は先頭にヒットを許すと、続くサンタナ選手にツーベースを浴び、2塁3塁のピンチを背負います。ここで3番・古賀優大選手の内野ゴロの間に1点を失うと、1アウトランナー3塁で内野陣は前進守備をとります。4番・オスナ選手に対して直球勝負、2球目の153キロのストレートでバット