既婚者の女性から「夫婦仲が悪く離婚する」と聞かされて肉体関係を持った男性が、不倫の慰謝料を女性の夫に支払う義務を負うかが争われた訴訟の上告審弁論が１０日、最高裁第２小法廷（尾島明裁判長）であった。２審判決が慰謝料を払うよう命じたのに対し、男性側は「婚姻関係は破綻していると認識しており、支払い義務はない」と訴え、夫側は判決の維持を求めて結審した。判決は６月５日。２審・高松高裁判決によると、女性は