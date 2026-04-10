この記事をまとめると ■アルファロメオの往年のコンセプトカーが次世代EVのモチーフに浮上している ■プロテオは可変ルーフと4WDなどの先進技術が与えられたコンセプトカーだった ■市販化されなかった伝説の1台が時を超えて蘇る可能性に胸アツ SLKよりも前にリトラクタブルハードトップを実現 電動化という静かでも大きな波が寄せているいま、情熱系ブランド代表のアルファロメオはどう乗り越えていくのでしょうか。これまで伝