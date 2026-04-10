道の駅 すいかの里 植木 亀山真衣アナウンサー「スイカ、スイカ、スイカが並んでいますよ！ということで、私が来ているのは『道の駅 すいかの里 植木』です。今が旬の『春スイカ』を買い求めに、県内、それから県外からも、山口、長崎からお客さんいらっしゃっていました。そしてゴールデンウィーク頃になると、オープン前100人ほど並ばれるそうですよ！」 【写真を見る】熊本のスイカは今が甘い！ そし