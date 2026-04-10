ふと自分の写真を見たとき、「なんだか背中が丸い」「首が前に出ている気がする」と違和感を覚えたことありませんか？40代以降は筋肉の使い方や体の支え方が少しずつ変わりやすく、姿勢にも影響が出やすくなってきます。無意識のクセの積み重ねが姿勢の崩れにつながるスマホの使用やデスクワークなどで前かがみの姿勢が続くと、首や背中に偏った負担がかかります。この状態が日常になると、気づかないうちに“丸まりやすい姿勢”が