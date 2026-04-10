「同じ年齢なのに、なぜか彼女の方が若く見える」と感じたことはありませんか？自分と大して違わないはずなのに、印象に差が出る。その理由は、実は細かな“見え方の違い”にあります。“肌の質感”が軽いかどうか若々しく見える人は、肌に厚みを感じさせません。ベースメイクはカバーしすぎず、素肌感を残す仕上がり。光が自然に透けることで、印象が軽くなります。一方で、しっかり隠そうとするほど質感は重くなり、結果的に年齢