フジテレビの三上真奈アナウンサー（37）が10日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を控え、産休に入ることを報告した。同日出演したMCを務める同局「ノンストップ！」（月〜金曜前9・00）でも報告していた。花束の写真を投稿した三上アナ。「今日で産前ノンストップ！最後の出演でした。しばらくお休みを頂きますが（一旦ストップ）また元気に戻ってきたいと思います！」と改めて産休入りを報告した。「そして、来週か