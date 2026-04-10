デニムをはいていて「どこか今っぽく見えない」と感じることはありませんか？定番アイテムだからこそ、シルエットやバランスの違いが印象を大きく左右します。以前は細身のシルエットが主流でしたが、2026年春はその空気感が少し変化。今っぽくて若々しく見せるなら、“細すぎないデニム”を選ぶことが鍵になります。「細すぎるデニム」が古く見える理由スキニーデニムは脚のラインをすっきり見せてくれる一方で、フィット感が強す