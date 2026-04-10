お腹まわりが重たく見える原因は“姿勢のねじれ”かもしれません。背骨の動きが鈍くなると体幹がうまく使えず、くびれはぼやけ、横から見たシルエットも平坦に。ピラティスの簡単エクササイズ【スパインツイスト】は、背骨を１つずつ動かしながら体幹を整え、自然と引き締まった印象へ導きます。【STEP１】姿勢をつくる床に座り、両脚を肩幅より広めに開きます。つま先は天井へ向け、ひざはしっかり伸ばした状態に。骨盤を立てて背