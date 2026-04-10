女優の川栄李奈が4月10日、自身のInstagramのストーリズを更新。俳優の廣瀬智紀との離婚を報告したが、その“直前”に投稿された内容にも注目が集まっている。2人は2019年5月に結婚と妊娠を同時発表。同年11月には第1子が誕生し、さらに2023年6月には第2子が生まれるなど、順風満帆な家庭を築いているように見られていた。「川栄さんはAKB48卒業後、2016年の連続テレビ小説『とと姉ちゃん』、さらに2021年の『カムカムエヴリバ