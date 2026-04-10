津軽弁トークを売りに、多くのバラエティ番組に出演しているタレントの王林。東京と出身地・青森の二拠点生活を続けてきたが、4月1日には東京の所属事務所を退所し、地元・青森の事務所『リンゴミュージック』に復帰することを発表していた。「デビュー当初は素朴な可愛らしさが人気を集めていましたが、このところ、ファッションや髪型が華やかになりつつあり、“東京に染まった”などと囁かれていました。今回、事務所の“出戻