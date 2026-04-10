4月10日、女優の川栄李奈がInstagramのストーリーズで、俳優の廣瀬智紀との離婚を発表した。投稿では《私事で恐縮ではございますがこの度私たちは夫婦という形を終えそれぞれの人生を歩むことになりました》として、今後は仕事や育児に邁進していく決意を述べた。2019年に廣瀬との結婚と、第1子妊娠を発表していた川栄だが、今回の離婚発表にXには《びっくり》《川栄李奈、離婚?!!!?》など、驚愕する声が見られた。川栄は2