歌い手の鯨木が、4月22日に自身2作目となるコンセプトアルバム『隠匿領域』(よみ：いんとくりょういき)をデジタルリリースすることを発表した。今作は、鯨木が大好きだという、都市伝説・ミステリー・怪談・ネットホラーなど、様々なジャンルの「オカルト」を題材にしており、9名のボカロP・作家の楽曲提供によるコンセプトアルバムだ。鯨木のアルバムリリースは、2024年4月に発売した『黎明』から約2年振りで、ジャケットイラスト