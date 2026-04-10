キルタイムコミュニケーションは、シャイニーコミックス『腹ぺここぺ子はニクと棲む！ 金子ある作品集』(漫画：金子ある)を2026年4月10日に発売した。■『腹ぺここぺ子はニクと棲む！ 金子ある作品集』漫画：金子ある発売日：2026年4月10日(電子専売)価格：1,100円(本体1,000円＋税10％)食うか食われるか！？未知の生物こぺ子と被食対象のエフによる弱肉強食ガールズブラックコメディが待望の単行本化！ここでしか読めない『平良深