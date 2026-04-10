はしメロが、1stアルバム『aero』の収録曲より、「浴す」のMVを公開した。「浴す」は、人間批評をテーマに「理想的（とされる）人間像」を解体していく過程を描いた作品だという。MVでは、理想像に囚われ、次第に身動きが取れなくなっていく人間を、執拗に追いかけ、水へ沈めようとする“生き物”を主人公に設定。この“生き物”は、猟奇性と狂気を内包した存在として描かれており、どこか不穏な緊張感が漂った作品に仕上がってい