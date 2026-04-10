歌手で女優のジュディ・オング（７６）が１０日、都内で行われた「『万博追跡２Ｋレストア版』初日舞台挨拶」に出席した。同作は１９７０年の大阪万博を舞台に、母と自分を救ってくれた恩人を探す少女の物語。台湾映画の保存・振興期間である国歌電影及視聴文化中心の協力でデジタル修復され、本国公開から５０年以上の歳月を経てスクリーンに蘇った。主演を務めたジュディは「リストアするというのは大変な技術、時間がか