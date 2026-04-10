バンダイは、『仮面ライダーゴースト』10周年記念商品として、大人のためのなりきり玩具「CSMゴーストドライバー」の商品化を決定、プレミアムバンダイにティザーページをオープンした。発売日や価格は未定で、近日予約受付開始とのこと。【10年目の、開眼】 #仮面ライダーゴースト 10周年記念商品 「CSMゴーストドライバー」商品化決定！近日予約受付開始！ ▼ティザーページをバッチリミナー👁https://t.co/xBEgaHSeiY 続