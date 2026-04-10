巨人―ヤクルト戦プロ野球の巨人は10日、東京ドームでヤクルトと対戦。昨秋のドラフト1位・竹丸和幸投手が先発したが、4回に珍事が起きた。予想だにしないアウトの取り方に、「これは珍プレー大賞行きだ」「怪我の功名と言うか災い転じて福となすと言うか……」と困惑の声が広がっている。まさかの出来事が起きたのは4回2死一、二塁とヤクルトチャンスの場面だった。右打者の6番・赤羽への5球目を投じる際に、竹丸がバランスを