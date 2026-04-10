サウルスが4月15日に6thシングル「インターネット・ステイト」を配信リリースすることが決定した。本作は結成初期メンバーのくるみ（B）が脱退し、サポートベースを迎えた新体制での初の楽曲になる。冒頭、ボコーダーによるロボットボイスが印象的に響く本作はリスナーをまるでネットの海へと誘うように幕を開ける。インターネットに囲まれ、支配されているかのような現代の日常。その中で募る焦燥感や違和感を、疾走感あふれるサ