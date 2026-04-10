崎山蒼志が4月15日(水)に発売するニューアルバム『good life, good people』より、先行配信曲「ending routine feat.原口沙輔」のリリックビデオを公開した。この楽曲は崎山蒼志と同世代でエレクトロからポップまで鋭いビート感覚と自由な発想でシーンを横断するトラックメーカー・原口沙輔との共作。2人でスタジオに入り、原口がビートを刻み、崎山がポロっと引いたギターをiPhoneで録ったり、それぞれの自由な発想が詰まった楽