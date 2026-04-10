2026年1月24日に東京国際フォーラム ホールCにて開催たされた＜森口博子 40周年アニバーサリーツアー 第一章 “Your Flower”＞のコンサート映像が、Blu-rayとして6月17日にリリースとなることが発表された。本作品には森口のデビュー曲でTVアニメ『機動戦士Zガンダム』オープニングテーマ「水の星へ愛をこめて」や映画『機動戦士ガンダムF91』主題歌「ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜」をはじめとする代表曲はもちろん、豪