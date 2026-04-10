マキシマム ザ ホルモンが、主催イベント＜帰ってきた地獄絵図〜コスプレ限定地獄〜＞のライブ映像80分SPをABEMAプレミアムにて独占配信されたことをアナウンスした。2006年からスタートした、ホルモン主催のライブイベント＜地獄絵図＞。過去には「フルフェイス着用限定」「顔面ストッキング着用限定」「すっぴん女子限定」といった、通常のライブでは考えられないようなユニークかつ過酷な入場条件が設定されるにも関わらず、毎