11日15時スタートのABEMA開局10周年記念特番『30時間限界突破フェス』内で放送される目玉企画『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』の続報として、MMAファイターの矢地祐介、柔道家の高藤直寿の参戦が決定した。（※高藤の「高」は正しくは「はしごだか」）【写真】ウルフアロンへの挑戦者最後の2人が決定！『30時間限界突破フェス』は「ABEMA」10周年を記念した特別番組で、人気オリジナル番組の特別版に加え、「A