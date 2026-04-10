阿部真央が、6月からスタートするライブハウスツアーのタイトルとロゴを発表した。ツアータイトルは、＜阿部真央ライブハウスツアー2026「年女興行」＞に決定。あわせて公開されたロゴは、午年生まれで2026年に年女を迎えた阿部真央が、颯爽と馬に跨る姿を描いたメモリアルなデザインに仕上がっているという。本ツアーは、6月6日の福岡DRUM LOGOS公演を皮切りに、全国9都市10公演を駆け抜ける。チケットの一般発売は4月11日10時よ