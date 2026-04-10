◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（１０日・バンテリンドーム）阪神の先発・村上頌樹投手が、７回６安打２失点（自責点１）でマウンドを降りた。序盤から制球が不安定。２回に三塁手・佐藤の悪送球から先制点を許し、２回は細川に左中間フェンス直撃の適時二塁打を浴びた。開幕から本来の投球ができず、上半身と下半身が連動しない投球フォームのズレを口にしていた右腕。５回以降は尻上がりに状態を上げ、粘りの投球は見せた