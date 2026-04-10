◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１０日・東京ドーム）巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２８）が「５番・左翼」で先発出場し、第３打席に超特大の３号ソロを放った。会心の特大アーチに「完璧にとらえることができたよ」とうなずいた。走り出す必要はなかった。２―１の７回先頭、２球目の内角１４５キロ直球を完璧に捉え、３回のバルコニー席まで運んだ。飛距離１２９メートル、打球速度１７９キロの豪快なアーチで中