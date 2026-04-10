カジュアルなスニーカーを大人コーデに取り入れるなら、色味や素材感にこだわってみて。上品なテイストのスニーカーなら、きれいめコーデのさりげないハズしアイテムにもぴったりです。そこで今回編集部が注目したのは、スポーティすぎず上品な【ZARA（ザラ）】のスニーカー。コーデのこなれ感をアップしたい人にもおすすめです。 軽やかさが魅力のスニーカ&#